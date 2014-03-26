В столице госпитализировали еще 11 участников массовых акций

В Киеве за минувшие сутки госпитализированы 11 участников массовых акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«По состоянию на 6.00 26 марта (с начала суток) к врачам «скорой» обратились за помощью 11 человек, всем понадобилась госпитализация», - говорится в сообщении.

Среди причин госпитализации: перелом височной кости, перитонит, ангина, обострение хронических заболеваний.

В целом, за период с 18 февраля к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1 тыс. 528 участников массовых мероприятий в центре столицы. На лечении в заведениях здравоохранения находятся 115 человек, проинформировали в КГГА.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.