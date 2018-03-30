Иорданская вода повышает иммунитет

Доктор биологических и медицинских наук Геннадий Бердышев с 80-х годов прошлого века работает советником Всемирной организации здравоохранения. Ученый консультировал омоложение Дэн Сяо Пина (1985 год), Индиры Ганди (1984 год), Ким Ир Сена (1985). Вся жизнь Геннадия Бердышева посвящена изучению воды и ее свойств. В канун Крещения научный работник ответил на вопросы УНИАН

НА ВОДУ ВЛИЯЕТ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНЕТ

Пан Геннадий, расскажите о целебных свойствах иорданской воды.

Вода становится целебной, если она чиста, если биологически активирована и если она структурирована. Структурированная вода - с упорядоченными молекулами.

Активнее всего образцы воды структурируются и биологически активируются тогда, когда наступает такое размещение планет и Солнца, которое бывает раз в году, – именно в пору Крещения. Расположение планет очень сильно влияет на воду. Например, приливы и отливы происходят под воздействием Луны. Также каждая молекула воды находится под воздействием гравитационных сил планет и Солнца.

Как раз в середине декабря расположение планет способствует взаимодействию гравитационных сил с молекулами воды, и вода становится структурированной и активированной, потому она и становится целебной.

Кроме того, вода обладает памятью, она как живой организм, она имеет возможность в своей структуре записывать память о разных событиях. Японский исследователь Масару Эмото выпустил несколько книг, в которых показал: если человек ругается в присутствии воды, то она замерзает в виде бесформенных снежинок, если говорит нежные и любезные слова, то она приобретает правильную лепестковую структуру.

Например, если на банке с водой написать «Гитлер», то, когда она будет замерзать, будут выходить бесформенные структуры, а если написать «Индира Ганди» или «Святослав Рерих», то вода приобретает правильную структуру.

Поскольку вода имеет свойство запоминать то, что над ней говорится, то, когда священник над ней читает молитвы, ее целебные свойства увеличиваются в несколько раз.

Вот почему вода на Крещение становится целебной и активированной.

Вы сказали, что вода наделена целебными свойствами, начиная с середины декабря. И сколько этот период длится?

Приблизительно месяц. Скоро целебные свойства воды в природе исчезнут.

Некоторые люди набирают иорданскую воду и пользуются ею целый год. Она может стоять несколько лет при комнатной температуре и будет иметь приятный вкус и не портиться.

Знаете ли Вы о конкретных случаях физического исцеления иорданской водой?

Я сотрудничал с одной харьковской фирмой и мы получали воду из лекарственных растений. Метод был такой: измельчалось около 50 видов целебных растений и в специальном оборудовании добывался из них пар воды, потом этот пар конденсировался и этот конденсат мы разливали в бутылки. Это происходило в период Крещения.

Так вот, эта вода сохраняется у нас уже больше пяти лет и не портится. И она имеет такие свойства, которыми обладают эти растения. Например, если растение помогает при язве желудка, то и эта вода тоже помогает. То есть у нас есть такие исследования.

А вода на Иордан из простого водоема только повышает иммунитет, а как она действует на какие-то конкретные болезни - пока еще неизвестно.

Народная медицина утверждает, что иорданская вода даже излечивает рак, а, как известно, рак возникает из-за ослабления иммунитета и если она помогает повышать иммунитет, то, соответственно, должна была бы помогать предотвращению рака. Но, к сожалению, мы таких данных не имеем.

Вода из Днепра на Иордан также становится целебной, хотя и загрязнена?

Это еще неизвестно, вопрос не исследован. Моржи, которые купаются в это время в днепровской воде, говорят, что чувствуют прилив сил, исцеление даже некоторых болезней и они утверждают, что эта вода становится действительно целебной.

Что люди должны делать с иорданской водой?

Многие украинцы берут несколько ведер иорданской воды и заготовливают ее на целый год и употребляют ее постоянно. Некоторые бабушки, которым невмоготу принести себе много освященной воды, могут принести ее лишь литр, и потом доливают к обычной воде и она тоже становится целебной.

У КИМ ИР СЕНА ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗЛИ МОРЩИНЫ И СЕДЫЕ ВОЛОСЫ

Сотрудничаете ли вы с учеными из-за границы?

Да. Мы работаем с учеными из Америки, Южной Кореи. Сейчас ведем переговоры относительно лечения нашей водой с одним бизнесменом Мельничуком из Чехии, он родом из Украины.

Мы также разработали технологию получения воды с пониженным содержанием дейтерия и создали науку, которая называется «изотопика воды». Это наука о физико-химических свойствах и лечебно-профилактическом действии легкой, с пониженным содержанием водорода и кислорода, тяжелой и сверхтяжелой воды. Доказано, что легкая вода является эликсиром здоровья и долголетия человека, она защищает генофонд человека и обеспечивает его биологическое процветание.

(Тяжелая вода – вода, обогащенная дейтерием и тритием и радиоактивными тяжелыми изотопами кислорода, легкая вода имеет небольшое количество тяжелых и радиоактивных форм водорода и кислорода).

Именно эту технологию хочет приобрести этот Мельничук.

Вторая технология, которую мы разработали, – технология получения талой питьевой воды: если воду заморозить, а затем растопить, то получаешь воду, которая имеет ряд лечебных свойств.

Кроме того, что мы разработали ряд установок, которые дают талую воду, мы также разработали домашний способ приготовления целебной питьевой талой воды. Например, берется кастрюля воды и замораживается. Сначала образуется пленка льда (называется первый лед), в ней сосредоточены в основном вредные формы изотопа водорода и кислорода. Этот первый лед нужно выбросить, с ним теряется 10 процентов вредных изотопов. Если повторить такую процедуру еще раз, то потеряется 20 процентов вредных изотопов, третий раз – до 50 процентов. Таким образом можно получить полностью целебную воду. И если такой водой заменить воду в нашем организме, а мы на 70-90 процентов, в зависимости от органов, состоим из воды, то можно значительно продлить продолжительность жизни человека. Пока еще мы проводили исследование на мышах и они жили в два раза дольше. К сожалению, пока нельзя сказать, на сколько именно это продлит жизнь человеку, потому что нужно ожидать почти сто лет, чтобы это проверить.

Но я работал в Юго-восточной Азии советником Всемирной организации здравоохранения и руководил сектором геронтологии в Индии. В моем подчинении были ученые из Китая, Северной Кореи, Индии. Я консультировал омоложение Дэн Сяо Пина (1985 год), Индиры Ганди (1984), Ким Ир Сена (1985).

Я научил поваров Ким Ир Сена готовить талую воду и он пил три месяца эту воду, а в организме за три месяца происходит наполовину замена нечистой воды. И у Ким Ир Сена полностью исчезли морщины и седые волосы и важнее всего - у него повысилась потенция, а ему было 74 года.

За это он дал мне корейский орден дружбы народов первой и второй степеней, я первый из Советского Союза получил этот орден. А также полвагона подарков.

Мы тесно сотрудничаем с институтом медико-биологических проблем Российской академии наук, разрабатываем установки для получения реликтовой воды. Без нее невозможно долговременное пребывание в космосе.

Человек нуждается в питьевой воде в среднем три литра в сутки, и когда космический корабль готовится к полету в космос, то на него загружается несколько тонн питьевой воды, которую консервируют ионами серебра или йода.

А в будущем, когда нужно будет находиться много лет в космосе, космонавты будут брать легкую реликтовую воду, чтобы в их организме не накапливался дейтерий и тритий.

Ведутся также переговоры с одной из академий Китая, которая также нуждается в реликтовой воде для космонавтов.

Часто говорят, что о духовности народа можно судить по тому, как он относится к воде. А как украинцы, по Вашим наблюдениям, обращаются с водой?

Среди украинцев есть люди высокой духовности, они и относятся к ней бережно и считают воду даром Божьим, особенно религиозные люди. Ну и бездуховные люди, которые выбрасывают в воду отходы промышленного производства, коммунальные стоки. И у нас из-за этого Днепр превратился в самую «желтушную» и загрязненную реку в Европе. И люди, которые пьют воду из крана, часто болеют желтухой, потому что хлор не убивает в нашей воде вирусы желтухи, как и много других.

Хлор только вступает в реакцию с гуминовыми кислотами и другими вредными органическими кислотами и образуется дополнительно две тысячи мутагенов и канцерогенов. И когда мы кипятим воду из крана, количество мутагенов и канцерогенов еще увеличивается.

Академик Гончарук, директор института химии воды, когда выступает по телевидению, то всегда говорит, что вода из крана вреднее мочи, и не советует ее пить. Он советует пить бюветную воду, конечно, если бювет построен правильно и за ним присматривают.

Например, во всех посольствах, которые есть в Киеве, даже запрещено умываться водой из крана, они привозят воду из Альп.

Насколько может продлить жизнь человека употребление целебной воды?

Одним из способов сохранить молодость является употребление чистой воды с бедным содержанием дейтерия, трития и обогащенной протием, мы ее назвали реликтовая вода. Она сейчас сохранилась лишь в Антарктиде.

Кстати, когда Брежневу стало плохо, то по моему совету в Антарктиде бурили скважины приблизительно стометровой глубины, добывали керны, растапливали их и готовили из них воду для Брежнева. И благодаря тому, что он пил эту воду, он прожил еще несколько лет.

Разработанный мной проект «Долголетие» показывает, что чистая структурированная вода, обедненная дейтерием и тритием, содействует омоложению.

Когда я еще был студентом Томского мединститут, провел такие исследования... В Томске построили Сибирский химический комбинат, который изготовлял плутоний для атомных бомб, и туда приехало много физиков. Один из них, Борис Родимов, обратился к моему шефу, ректору, профессору Торопцеву, чтобы исследовать действие легкой, тяжелой и тритиевой воды на биологические объекты. И мы провели первые в мире исследования этих вод, это были 50-ые годы.

Я проводил исследование относительно старения клеток в культуре тканей. Я брал пять видов клеток и выращивал их, добавляя к ним протиевую, тритиевую и дейтериевую воды. Оказалось, что дейтериевая ускоряет старение, тритиевая - еще больше и вызывает смерть клеток, а на протиевой воде клетки живут в два раза дольше.

Эти опыты показывают, что вода является главным условием для жизни человека.

Разговаривала Оксана Климончук