С 18 февраля к врачам скорой помощи обратились 1517 участников акций протеста

За период с 10.20 18 февраля к врачам скорой помощи обратились 1517 участников акций протеста в центре Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на лечении в заведениях здравоохранения находятся 124 человека.

В Департаменте здравоохранения отметили, что по состоянию на 6.00 вторника, 25 марта (с начала суток), врачи «скорой» оказали помощь 17 лицам, из них 10 участников массовых акций госпитализированы. Среди причин госпитализации: травмы, обострение хронических заболеваний, старые огнестрельные ранения.