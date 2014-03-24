Пациенты ЗПТ в Крыму рискуют остаться без медицинской помощи

Около 800 наркозависимых в Крыму в ближайшее время могут остаться без заместительной поддерживающей терапии в связи с тем, что препараты заместительной терапии в России запрещены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге менеджер программ политики и адвокации Международного альянса по вопросам борьбы с ВИЧ/СПИДом в Украине Павел Скала.

По его словам, препаратов заместительной терапии - метадона и бупренорфина - в Крыму осталось максимум на месяц, а в Севастополе всего на неделю.

Он подчеркнул, что ввиду того, что российское законодательство в области медицины не признает заместительную поддерживающую терапию, лечение около 800 наркозависимых Крыма может быть прекращено и пациенты останутся без помощи.

Говоря об этом, Скала ссылался на слова директора Федеральной службы по контролю за наркотиками РФ Виктора Иванова, который уже заявил, что программы заместительной терапии в Крыму будут заморожены.

Такую ситуацию на полуострове Скала назвал геноцидом наркозависимых и прибавил, что отказ в предоставлении надлежащего лечения согласно международным договоренностям приравнивается к пыткам.