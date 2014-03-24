В столице стартовала ежегодная акция по бесплатному обследованию на туберкулез

Сегодня, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, в столице стартовала ежегодная традиционная акция по бесплатному анонимному и безопасному обследованию на современных передвижных цифровых флюоромобилях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Организаторы замечают, что такое обследование дает возможность на ранней стадии обнаружить заболевание легких, в частности, туберкулез, а также другие патологии грудной клетки. Выявление болезни на раннем этапе помогает своевременно назначить лечение, которое является залогом успешного выздоровления.

Так, с 24 до 28 марта все желающие смогут пройти бесплатное обследование в Киеве по следующему графику:

24 марта - на Южном железнодорожном вокзале (у входа, до 18.00.

25 марта – также на Южном железнодорожном вокзале (у входа), с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) и на автостанции «Подол» (ул. Нижний Вал, 15-А) в то же время.

26 марта – также на Южном железнодорожном вокзале и Центральном автовокзале (просп. Науки, 1/2 ), с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

27 и 28 марта – на ул. Крещатик, 38 (возле ЦУМа ), с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Организаторами мероприятия выступили фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» при поддержке Департамента здравоохранения КГГА в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине».

В целом медики отмечают, что по итогам 2013 года в Украине наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью туберкулезом, показатель снизился лишь на 0,3% (2012 год – 68,1, 2013 – 69,7 на 100 тыс. населения) на фоне снижения количества населения Украины.

Рост заболеваемости туберкулезом зарегистрирован лишь в трех регионах Украины, в том числе в Киеве.