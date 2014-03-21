Где в Киеве можно бесплатно сделать флюорографию. Адреса

Такое обследование дает возможность раннего выявления заболеваний легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки. Выявление болезни на ранних стадиях помогает вовремя назначить лечение, что является залогом успешного выздоровления.

«В течение 7 лет фонд реализует программу «Остановим туберкулез в Украине». Учредитель фонда Ринат Ахметов поставил нам задачу побороть эпидемию этого заболевания. Поэтому мы работаем системно: улучшаем диагностику, качество услуг в противотуберкулезной сфере, управление, а именно – мониторинг и оценка, повышение квалификации врачей, обучение. Что касается диагностики, то фонд обеспечивает лаборатории современным оборудованием, обучает врачей работе на нем, внедряет телемедицину. Также мы считаем важным информирование населения о проблеме туберкулеза, основных симптомах, необходимости обратиться к врачу при их появлении. Такой акцией мы еще раз хотим призвать людей ответственно относиться к своему здоровью», – отметил Денис Денисенко, руководитель программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова.

Все желающие могут пройти бесплатное обследование с 24 по 28 марта по такому графику:

24 марта

· Южный железнодорожный вокзал (перед входом), с 10:30 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

25 марта

· Южный железнодорожный вокзал (перед входом), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

· Автостанция «Подол» (ул. Нижний Вал, 15А), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

26 марта

· Южный железнодорожный вокзал (перед входом), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

· Центральный автовокзал (просп. Науки, 1/2), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).

27 и 28 марта

· Ул. Крещатик, 38 (возле ЦУМа), с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00).