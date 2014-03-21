CЭC опровергает информацию о росте заболеваемости туляремией в Киеве

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба опровергает информацию о росте заболеваемости туляремией («малой чумой») в Киеве.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении СЭС в связи с появлением в некоторых СМИ соответствующей информации.

По информации Главного управления Госсанэпидслужбы в Киеве, эпидемическая ситуация по заболеваемости туляремией на сегодняшний день в городе стабильная, случаев заболевания зарегистрировано не было.

В городе отсутствуют энзоотические по туляремии территории. Ежемесячно осуществляется мониторинг заболеваемости туляремией среди жителей Киева, подчеркивается в сообщении.

Ежегодно (весна, осень) в открытых станциях в окрестностях города проводятся плановые эпизоотологические обследования и лабораторные исследования относительно туляремии мелких млекопитающих, иксодовых клещей, воды, добавили в СЭС.

По данным санитарно-эпидемиологической службы, за прошлый год на туляремию проведено 1 тыс. 142 исследования, положительных результатов не выявлено. Исследования проводились по комплексной методике бактериологическим, серологическим и биологическим методами. Аналогичная работа начата в текущем году. Положительных результатов не выявлено.

В СЭС также уверяют, что на сегодняшний день лаборатория особо опасных инфекций ГУ «Киевский городской лабораторный центр Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины» в достаточном количестве обеспечена иммунобиологическими препаратами для идентификации возбудителя туляремии, определения антигенов в биологическом материале, внешней среде.

С целью недопущения случаев туляремии среди групп населения повышенного риска специалистами эпидемиологического отдела Главного управления Госсанэпидслужбы в Киеве было определена потребность по Киеву в медицинских иммунобиологических препаратах для плановой иммунизации работников отдельных профессиональных групп, говорится в сообщении.

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Туляремия — зоонозная инфекция, имеющая природную очаговость. Характеризуетсяинтоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов. Возбудитель заболевания — мелкая бактерия Francisella tularensis. При нагревании до 60 °C погибает через 5—10 минут. Носители палочки туляремии — зайцы, кролики, водяные крысы, полевки. В природных очагах периодически возникают эпизоотии. Инфекция передается человеку или непосредственно при контакте с животными (охота), или через заражённые пищевые продукты и воду, реже аспирационным путем (при обработке зерновых и фуражных продуктов, обмолоте хлеба), кровососущими членистоногими (слепень, клещ, комар и др.).

Инкубационный период от нескольких часов до 21 дня, в среднем 3 - 7 дней. Болезнь начинается остро с внезапного подъёма температуры до 38,5—40°С. Появляется резкая головная боль, головокружение, боли в мышцах ног, спины и поясничной области, потеря аппетита. В тяжелых случаях может быть рвота, носовые кровотечения. Характерны выраженная потливость, нарушение сна в виде бессонницы или наоборот сонливости. Часто наблюдается эйфория и повышение активности на фоне высокой температуры. Отмечается покраснение и отечность лица и конъюнктивы уже в первые дни болезни. Позднее на слизистой оболочке полости рта появляются точечные кровоизлияния. Язык обложен сероватым налетом. Характерный признак — увеличение различных лимфатических узлов, размеры которых могут быть от горошины до грецкого ореха. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается брадикардия, гипотония. В крови лейкоцитоз с умеренным нейтрофильным сдвигом.Печень, селезенка увеличиваются не во всех случаях. Боли в животе возможны при значительном увеличении мезентериальных лимфатических узлов. Лихорадка длится от 6 до 30 дней.

Осложнения могут быть специфические (вторичная туляремийная пневмония, перитонит, перикардит, менингоэнцефалит), а также абсцессы, гангрены, обусловленные вторичной бактериальной флорой. Диагностика основывается на кожноаллергической пробе и серологических реакциях.

Предусматривает контроль за природными очагами туляремии, своевременное выявление эпизоотии среди диких животных, проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий. В случае заболевания людей устанавливаются источники возбудителя инфекции и обстоятельства заражения. Дальнейшие мероприятия зависят от конкретной ситуации. В частности, при водной вспышке необходимо запретить употребление некипяченой воды; при трансмиссивном заражении временно ограничивают посещение мест, где оно могло произойти и т. д. Специфическая профилактика (вакцинация) проводится живой туляремийной вакциной.