В Харькове обсудили вопросы реформирования детских домов

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", в мероприятии приняли участие представители государственных администраций Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей, сотрудники детских домов и руководители общественных организаций.

Как отметила руководитель программы «Сиротству - нет!» фонда Дарья Касьянова, цель круглого стола – обмен опытом между городами для реформы интернатной системы, что даст возможность вывести ее на новый, отвечающий потребностям украинского общества, уровень.

"Главная задача сегодня совместной работы социальных служб, общественных организаций и фонда – сохранение биологической семьи ребенка, так как в Украине особенно остро стоит проблема именно социального сиротства", - отметила Касьянова.

Как сообщила руководитель Управления Уполномоченного Президента Украины по делам ребенка Людмила Волынец, в течение последних десяти лет в Украине фактически есть преемственность политики в отношении детей. Как следствие, сегодня наполняемость домов ребенка составляет 55%.

"Это очень положительно. Потому что содержание ребенка в таком учреждении является самым дорогим в Украине. Но вместе с тем мы сегодня имеем ненаполненные заведения и неиспользованный потенциал людей. Мы можем и дальше не замечать эти очевидные вещи. Тогда есть риск потерять квалифицированные кадры, потому что в какой-то момент будет принято не слишком взвешенное решение по сокращению кадров и т.д. На мой взгляд, такие круглые столы – это повод поиска оптимального решения улучшения условий для защиты прав ребенка, переустройства системына те потребности ребенка, которые сегодня крайне необходимы», – сказала Волынец.

В Харьковской области детские дома также нуждаются в реорганизации – переходе от детского дома в классическом понимании, в учреждение, где предоставляют услуги родителям, которые не могут без помощи воспитывать своих детей. В основном это касается семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Такие учреждения будут иметь весь спектр услуг для помощи детям с особыми потребностями. В штате будут врачи-реабилитологи, логопеды, психиатры и другие специалисты. Также в этих учреждениях помощь будут получать и родители, которые смогут получить знания, как воспитывать таких детей. На сегодняшний день в Харьковской области работают четыре дома ребенка и на их базе уже открыты группы реабилитации.

По словам директора областного специализированного детского дома Романа Марабяна, это учреждение уже работает по новой схеме - из 60 детей только 18 относятся к социальным сиротам, остальные – это дети с серьезными патологиями.

"Некоторые из них находятся рядом с родителями, часть детей – под наблюдением воспитателей. Основной проблемой детского дома является отсутствие специалистов в области медицины, так как у государства для этого нет нормативно-правовой базы. Мы хотим, чтобы государство нас услышало, и была прописана новая модель для учреждений такого типа, чтобы они не находились в промежуточном состоянии. Невозможно иметь нынешний штат, модель и график работы дома ребенка и в то же время оказывать современные услуги, которые предполагают другие подходы. Принцип модели раннего вмешательства может помочь многим детям», - сказал Марабян.

Специалисты отмечают, что такая форма работы учреждений решит и проблему заполняемости детских домов, которые сейчас наполовину пусты из-за активного усыновления на протяжении последних восьми лет. Вместо того чтобы закрывать учреждения такого типа, их можно преобразовать в интернаты, которые смогут помочь больным детям и их родителям.