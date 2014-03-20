Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в лечении мужского бесплодия

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, играют важную роль в лечении мужского бесплодия, - выявило новое исследование ученных из Университета Иллинойса, пишет Здоровье.

Докозагексаеновая кислота превращает незрелые клетки спермы в суперконкурентных сперматозоидов. У нормальных сперматозоидов есть мембранная структура акросом, которые разрушается прямо перед оплодотворением, образуя ряд ферментов, облегчающих проникновение сперматозоида в яйцеклетку.

Ученые выяснили, что докозагексаеновая кислота, содержащаяся в жирных сортах морской рыбы, - необходимый элемент для развития акросомы, без этой кислоты сперматозоид не в силах попасть в яйцеклетку. Ученые провели эксперимент на мышах. Самцы, лишенные этой кислоты, были в большинстве своем бесплодны. Когда же в диету мышей были введены жирные кислоты, все пришло в норму.