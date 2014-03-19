В Киеве за медицинской помощью обратились еще 27 участников акций, из них 16 - госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«По состоянию на 06:00 19 марта (с начала суток) врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 27 лицам, из них 16 участников акций протеста госпитализированы», - говорится в сообщении.

Среди причин госпитализации – закрытые черепно-мозговые травмы, обострение хронических болезней, травмы разного характера.

В целом с 18 февраля, согласно оперативной информации, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1402 участника массовых мероприятий в центре столицы. В настоящее время на лечении в заведениях здравоохранения остаются 135 человек.

Информацию относительно состояния госпитализированных их близкие и родные могут получить по телефону горячей линии: 15-03.