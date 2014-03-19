Житомирщина: задержана группировка наркоторговцев, в которую входили медики

В Житомирской области на этой неделе милиция прекратила деятельность организованной преступной группировки из 5 человек, занимавшихся наркоторговлей.

Об этом УНИАН сообщила руководитель сектора связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, сейчас продолжается досудебное расследование сразу по нескольким уголовным производствам.

В состав организованной преступной группы, которая занималась распространением разных наркотических средств, точное количество и стоимость которых сейчас выясняет следствие, вошли пять жителей Бердичева. Среди них – трое ранее судимых мужчин, 27-летняя работница местного медицинского заведения и один из его руководителей.

Сначала милиция задержала с каннабисом 26-летнего жителя Бердичева. Молодой человек хранил наркотик для сбыта. Затем милиция установила еще двоих мужчин, которые находились в сговоре с молодым человеком и также были причастны к распространению наркотических средств. Позже во время обыска по месту жительства одного из наркодельцов милиция изъяла каннабис и запрещенный для свободной продажи наркосодержащий бупренорфин (сильнодействующий полусинтетический наркотик - УНИАН). Экспертиза полностью подтвердила наркотический состав изъятого.

По фактам незаконного хранения наркотиков с целью сбыта по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.307 УКУ) было открыто уголовное производство, в рамках которого правоохранительные органы продолжили работу по установлению источника поступления наркотических средств и запрещенных медицинских препаратов.

"Чтобы установить личность поставщика правоохранительные органы среди прочего отработали и местные медицинские заведения, благодаря чему удалось быстро натолкнуться на подозреваемого. Ею оказалась 27-летняя работница одного из медзаведений области", - сообщил УНИАН первый заместитель начальника УМВД в Житомирской области Василий Дячук.

Четырем изобличенным лицам официально сообщили о подозрении, причем троим мужчинам судом избрана мера пресечения. Двое из них содержатся под стражей, еще один находится под домашним арестом.

На этой неделе в рамках досудебного расследования открытого уголовного производства милиция вышла еще на одного фигуранта – исполняющего обязанности заместителя руководителя того же медицинского заведения, из которого осуществлялась поставка наркопрепаратов. Установлено, что должностное лицо собственноручно выписало несколько рецептов сильнодействующего бупренорфина на фамилии онкобольных лиц. Однако в дальнейшем выписанные лекарства попали к наркоторговцам.

Сейчас должностному лицу инкриминируется растрата бюджетных средств и в отношении него следователями открыто уголовное производство по ст. 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) и ч.2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Досудебное следствие по открытым уголовным производствам продолжается.