В Сумах отравились более 60 учеников младших классов спецшколы

В Сумах начато уголовное производство по факту массового отравления учащихся начального звена в коммунальном учреждении «Сумская специализированная школа I-III ступеней № 10 им. Героя Советского Союза А. Бутко».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры г. Сумы, по информации прокурора прокуратуры г. Сумы Виталия Рябухи, этим надзорным ведомством 14 марта по факту отравления учеников внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит следственный отдел Управления МВД в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сум.

Согласно сообщению, на прошлой неделе в Сумах в состоянии средней тяжести госпитализировали шестерых школьников. Еще почти 60 детей остались на амбулаторном лечении под наблюдением участковых педиатров.

По словам заместителя главного врача по медицинской части городской детской больницы имени Святой Зинаиды Виктории Бугаенко, по предварительным данным, у детей - острая кишечная инфекция, но говорить о возбудителе пока рано. У всех пациентов взяты анализы.

Все больные - ученики младших классов 10-й школы. Где и чем именно они отравились - выясняют эпидемиологи, которые сейчас осматривают в школе всех работников и детей, а затем будут дезинфицировать помещения, в первую очередь - столовую учебного заведения.