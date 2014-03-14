В Киеве за медпомощью обратились еще 25 участников акций, из них 16 - госпитализировано

В Киеве за медицинской помощью обратились еще 25 участников массовых акций, из них 16 - госпитализировано.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«По состоянию на 6:00 14 марта (с начала суток) врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 25 лицам, из них 16 участников акций протеста – госпитализировано», - говорится в сообщении.

Среди причин госпитализации – закрытые черепно-мозговые травмы, обострения хронических болезней, травмы разного характера.

В целом за период с 18 февраля к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1 тыс. 290 участников массовых мероприятий в центре столицы. В настоящее время на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 153 человека, проинформировали в КГГА.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.