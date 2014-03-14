Онкобольные Житомирщины могут остаться без обезболивающих

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в Житомирской центральной городской больницы №1 главный врач этого заведения Анатолий Усик.

По его словам, Житомирская ОГА просит правительство внести изменения в Закон о тендерных закупках, изъяв оттуда лекарства, которые являются растительными алкалоидами и подпадают под категорию наркотических средств.

"Для этого Житомирская ОГА уже обратилась к парламенту и правительству Украины с просьбой внести изменения в тендерное законодательство,которые позволят медицинским учреждениям решать проблемы обеспечения больных лекарствами, которые являются растительными алкалоидами и подпадают под категорию наркотических засобів средств без вмешательства властей",- рассказал на пресс-конференции в Житомирской центральной городской больницы №1 председатель Житомирской облгосадминистрации Сидор Кизин.

Указанные препараты используются во время проведения операций, послеоперационного обезболивания и с целью ослабления болевого синдрома онкобольных пациентов. Пока только в указанной больнице Житомира в лекарств нуждаются 9 онкобольных, а ежедневно в заведении проводится почти 20 операций, которые также требуют использования обезболивающих средств.

Эта проблема является типичной для большинства больниц Житомирщины, прозвучало на пресс-конференции.

Кизин, в частности, обратился к Кабинету Министров Украины относительно изменения порядка закупки лекарств. Такой шаг позволит больницам области получить все необходимые медицинские препараты до проведения нового тендера учитывая то, что предыдущий был фактически сорван.