Онкобольные Житомирщины могут остаться без обезболивающих

13:12, 14 марта 2014
Новости регионов
5

На Житомирщине из-за непроведения тендера онкобольные крупнейших больниц Житомира, Коростеня, Новоград-Волынского рискуют остаться без лекарств после 25 марта, если срочно не будет внесено изменений в тендерное законодательство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил на пресс-конференции в Житомирской центральной городской больницы №1 главный врач этого заведения Анатолий Усик.

По его словам, Житомирская ОГА просит правительство внести изменения в Закон о тендерных закупках, изъяв оттуда лекарства, которые являются растительными алкалоидами и подпадают под категорию наркотических средств.

"Для этого Житомирская ОГА уже обратилась к парламенту и правительству Украины с просьбой внести изменения в тендерное законодательство,которые позволят медицинским учреждениям решать проблемы обеспечения больных лекарствами, которые являются растительными алкалоидами и подпадают под категорию наркотических засобів средств без вмешательства властей",- рассказал на пресс-конференции в Житомирской центральной городской больницы №1 председатель Житомирской облгосадминистрации Сидор Кизин.

Указанные препараты используются во время проведения операций, послеоперационного обезболивания и с целью ослабления болевого синдрома онкобольных пациентов. Пока только в указанной больнице Житомира в лекарств нуждаются 9 онкобольных, а ежедневно в заведении проводится почти 20 операций, которые также требуют использования обезболивающих средств.

Эта проблема является типичной для большинства больниц Житомирщины, прозвучало на пресс-конференции.

Кизин, в частности, обратился к Кабинету Министров Украины относительно изменения порядка закупки лекарств. Такой шаг позволит больницам области получить все необходимые медицинские препараты до проведения нового тендера учитывая то, что предыдущий был фактически сорван.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter