Причиной массового отравления людей в кафе в Чернигове стал сальмонеллез

Причиной отравления 22 человек в кафе в Чернигове стал сальмонеллез.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Госсанэпидемслужбы в Черниговской области.

Согласно сообщению, при бактериальном обследовании больных выделена Salmonella Еnteritidis, вызвавшая отравление.

По предварительным данным, источником инфекции является сотрудник заведения (повар).

Госсанэпидемслужба в Черниговской области в пределах своей компетенции проводит противоэпидемические мероприятия. Функционирование заведения прекращено до окончания противоэпидемических мероприятий.

Эпидрасследование, противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

По состоянию на 13 марта количество пострадавших увеличилось до 22 человек, в том числе 16 человек госпитализированы в инфекционное отделение Черниговской городской больницы №2.

Как сообщал УНИАН, на протяжении 8-11 марта в инфекционное отделение Черниговской городской больницы №2 с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" были госпитализированы 14 человек. Все заболевшие 7 марта ели в одном из кафе Чернигова.