Николаевские медики научат всех желающих оказывать первую неотложную помощь

Николаевские медики будут учить жителей области оказывать первую неотложную медицинскую помощь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

В связи с многочисленными обращениями граждан, которые хотят получить практические навыки по оказанию первой медицинской помощи, по инициативе руководства области и Департамента здравоохранения открыты трехдневные курсы для всех желающих.

На базе Николаевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф функционирует учебно-тренировочный отдел, на базе которого будет проводиться бесплатное обучение населения вопросам неотложной медицинской помощи. Сейчас начато формирование будущих групп.

Группы по 20 человек будут проходить обучение в течение трех дней. Программа предполагает усвоение как теоретической части, так и практической (ознакомление с анатомией человека, оказание первой неотложной помощи, проведения сердечно - легочной реанимации на догоспитальном этапе).

Желающим пройти обучение при себе нужно иметь паспорт (оригинал и копию). Запись производится по телефону 24-31-56 с 9.00 до 16.00, а обучение проходит по адресу ул. Володарского, 4 (помещение областного территориального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф) с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.