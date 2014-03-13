В больницах Киева остаются еще 5 человек, которые отравились едой из супермаркета

В больницах остаются 5 из 10 человек, которые неделю назад отравились едой из столичного супермаркета «Билла».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление ГОссанэпидслужбы в столице.

Как напоминают в СЭС, 7 марта в Киеве было зарегистрировано 10 случаев инфекционного заболевания, в том числе у шести граждан - пищевая токсикоинфекция (ПТИ) и у четырех жителей города - острый гастроэнтероколит (ОЭК).

Пациенты связывают свое заболевание с пищевыми продуктами, которые были изготовлены в кулинарном цехе супермаркета «Билла» на ул. Нижний Вал, 17/8, Подольского района.

В рамках проведения эпидрасследования специалистами Государственной санитарно-эпидемиологической службы города были отобраны образцы кулинарных изделий для бактериологического исследования. В частности, санитарно-гигиенические смывы с объектов окружающей среды на наличие бактерии группы кишечной палочки и патогенную микрофлору, у работников супермаркета «Билла» взят материал для исследования на наличие патогенной микрофлоры и определения возбудителей кишечных инфекций.

Согласно полученным результатам бактериологических исследований, готовое кулинарное изделие – плов с куриным мясом – не отвечает требованиям нормативных документов – обнаружен патогенный стафилококк, говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам лабораторного исследования материала, взятого у работников супермаркета на наличие стафилококка (от 7 марта, из 15 взятых мазков у 9 работников выделен St. Аureus), 9 работников супермаркета «Билла» отстранены от работы.

Главным государственным санитарным врачам Оболонского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов Киева вынесено предписание о временном запрете эксплуатации кулинарного цеха этого супермаркета «Билла».

Ответственное лицо – менеджер розничной торговли ПИИ «Билла-Украина» привлечен к административной ответственности, на субъект хозяйствования ПИИ «Билла-Украина» наложена финансовая санкция за реализацию продукции, которая не отвечает установленным требованиям.

Эпидрасследование продолжается.