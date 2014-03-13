В Киеве с 18 февраля к врачам обратились 1 тыс 265 участников акций протеста

В Киеве с 10.20 18 февраля к врачам скорой помощи обратились 1 тыс. 265 участников акций протеста.

На лечении в заведениях здравоохранения находятся 164 человека, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Сегодня врачи оказали помощь 24 лицам, из них 17 участников акций протеста госпитализированы. Среди причин госпитализации – старое огнестрельное ранение, обострение хронических болезней, травмы разного характера.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут получить по телефону горячей линии: 15-03.