Дети-чернобыльцы Житомирщины не обеспечены бесплатным питанием

Как передает корреспондент УНИАН, такое обращение к украинской власти депутаты облсовета приняли сегодня во время пленарного заседания.

В частности, депутаты выразили обеспокоенность сложившейся на Житомирщине ситуацией относительно бесплатного питания пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы детей.

«Во исполнение требований п. 11 ст. 30 Закона Украины « О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» Министерством социальной политики Украины, как главным распорядителем средств, ежегодно проводятся конкурсные торги по закупке услуг по организации питания указанной категории детей. Но поскольку сейчас не определены организаторы питания, поэтому с марта текущего года почти 35 тысяч учеников не обеспечиваются горячим питанием в учебных заведениях», - отмечается в обращении.

Депутаты также уточняют, что с учетом средних розничных цен в Житомирской области средняя стоимость питания одного ребенка в день в соответствии с утвержденными Кабмином в 1992 году нормами питания должна составлять 33,11 грн, а составляет лишь 11,98 грн.

Депутаты в обращении также просят передать облгосадминистрации полномочия по проведению тендерных торгов при условии финансирования указанных расходов из госбюджета.