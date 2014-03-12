Запорожье: из-за ОРВИ и гриппа в области закрыто 10 школ и 5 детсадов

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы в Запорожской области, также из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ временно закрыты 5 отдельных групп в продолжающих работать дошкольных учреждениях и 16 отдельных классов продолжающих процесс обучения школ.

По данным Госсанэпидслужбы, в последние недели на территории Запорожской области наблюдается рост показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ: в период с 24 по 30 февраля он составлял 87,9 случая заболевания на 10 тысяч жителей, на прошлой неделе – «заболеваемость максимально приблизилась к пороговому уровню (91,2 случая на 10 тысяч населения) – достигла показателя 89,7 случаев заболевания на 10 тысяч населения».

Наиболее существенный рост заболеваемости зафиксирован в Бердянске, Энергодаре, Васильевском, Запорожском, Каменко-Днепровском и Ореховском районах области.

Справка УНИАН. Решение о приостановке учебного процесса принимается органами власти на местах в случае, если уровень заболеваемости учащихся превышает 30%.