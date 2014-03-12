10 киевлян отравились пловом из супермаркета

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы Киева, 7 марта 2014 года в г. Киеве зарегистрировано десять случаев инфекционного заболевания, среди них у шести граждан пищевая токсикоинфекция и у четырех острый гастроэнтероколит.

Больные связывают свое заболевание с употреблением пищевых продуктов, что были изготовлены в кулинарном цехе супермаркета «Билла» ПИИ «Билла-Украина» Киева. Все десятеро больных госпитализированы в инфекционные отделения медицинских учреждений столицы.

Во время проведения эпидрасследования специалистами Государственной санитарно-эпидемиологической службы города были отобраны образцы кулинарных изделий для бактериологического исследования; взяты санитарно-гигиенические смывы с объектов окружающей среды на наличие бактерий группы кишечной палочки и патогенную микрофлору; у работников супермаркета «Билла» ПИИ «Билла Украина» взят материал для исследования на носительство патогенной микрофлоры и определение возбудителей кишечных инфекций.

Согласно полученным результатам бактериологических исследований, готовое кулинарное изделие (плов с куриным мясом) не соответствовало требованиям нормативных документов и в нем был выявлен патогенный стафилококк.

По результатам лабораторного исследования материала, взятого у работников супермаркета на носительство стафилококка (от 07.03.2014р., из 15-ти мазков взятых в 9 работников віділено St. Аureus), 9 работников супермаркета «Билла» ПИИ «Билла Украина» отстранены от работы.

Главным государственным санитарным врачом Оболонского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов г. Киева вынесено предписание № 535 от 07.03.2014р. о временном запрете эксплуатации кулинарного цеха супермаркета «Билла» ПП «Билла Украина» на ул. Н.Вал,17/8 Подольского района Киева.

Ответственное лицо - менеджера розничной торговли ПИИ «Билла Украина» привлечено к административной ответственности, на субъекта хозяйствования ПИИ «Билла Украина» наложен финансовую санкцию за реализацию продукции, которая не соответствует установленным требованиям.

По состоянию на 12 марта 2014 года пять пострадавших выписаны из стационаров города Киева, другие пять находятся на стационарном лечении, состояние больных стабильное, готовятся к выписке.