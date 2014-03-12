В Чернигове 14 человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения кафе

В Чернигове в течение 8-10 марта в инфекционное отделение больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы 14 человек, которые 7 марта употребляли пищу в кафе.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится под контролем Управления ГСЧС в Черниговской области.