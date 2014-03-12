В Чернигове 14 человек попали в больницу с пищевым отравлением после посещения кафе
09:32, 12 марта 2014Новости регионов
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В Чернигове в течение 8-10 марта в инфекционное отделение больницы с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция» были госпитализированы 14 человек, которые 7 марта употребляли пищу в кафе.
Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Причина заболевания устанавливается. Ситуация находится под контролем Управления ГСЧС в Черниговской области.
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