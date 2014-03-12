Во Львове открыли Центр психосоматических расстройств и депрессий

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, «Консультативный центр кризисных состояний, психосоматических расстройств и депрессий» при Львовско-Сокальской епархии УПЦ КП создан по благословению и распоряжению митрополита Димитрия (Рудюка). Целью Центра является предоставление высококвалифицированной комплексной духовной и психологической (в случае потребности – психотерапевтической и психиатрической) помощи лицам, пострадавшим в результате влияния на них кризисных психотравмирующих ситуаций, в т.ч. боевых, политических, экономических, техногенных.

«Консультативный центр кризисных состояний, психосоматических расстройств и депрессий ставит перед собой много важных задач. Не будем безразличными друг к другу! Протянем руку помощи нуждающимся в ней и выполним Заповедь Христа «Полюби ближнего своего как самого себя», - рассказал координатор работы Центра, о. Сергей Кирилюк.

В штат Центра входят священнослужители, врачи-психиатры и врачи-невропатологи. Высокоспециализированную стационарную помощь оказывают на базе Львовской областной клинической больницы, Львовского национального медицинского университета им. Д.Галицкого.

