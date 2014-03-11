Во Львовской области 54-летний мужчина пострадал от укуса змеи

Во Львовской области зафиксирован пострадавший от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 10 марта в Сколевскую центральную районную больницу с диагнозом «укус змеи» был доставлен 54-летний житель города Сколе. Состояние пострадавшего – средней тяжести. Этот случай является первым в этом году на Львовщине.