Во Львовской области 54-летний мужчина пострадал от укуса змеи
11:21, 11 марта 2014Новости регионов
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Во Львовской области зафиксирован пострадавший от укуса змеи.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 10 марта в Сколевскую центральную районную больницу с диагнозом «укус змеи» был доставлен 54-летний житель города Сколе. Состояние пострадавшего – средней тяжести. Этот случай является первым в этом году на Львовщине.
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