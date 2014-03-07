В столице за медпомощью обратились еще 37 участников акций, из них 22 - госпитализированы

В Киеве за медицинской помощью обратились еще 37 участников массовых акций, из них 22 - госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

«По состоянию на 6:00 7 марта (с начала суток) врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 37 чел., из них 22 участника акций протеста – госпитализированы», - говорится в сообщении.

Среди причин госпитализации – обострение хронических болезней, травмы различного характера.

В целом с 18 февраля, по оперативной информации, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1 тыс. 112 участников массовых мероприятий в центре столицы. Сейчас на лечении в заведениях здравоохранения находятся 212 человек.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала протестных акций погибли 100 человек.