В Киеве будут судить акушера-гинеколога, по вине которого умер младенец

Прокуратура Шевченковского района Киева передала в суд обвинительный акт в отношении акушера-гинеколога одной из столичных больниц по обвинению в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти младенца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района Киева, трагический случай произошел в апреле 2011 года.

Досудебным следствием установлено, что во время проведения общего осмотра 39-летней роженицы акушер-гинеколог не учел редкую физиологичную особенность пациентки, и вместо назначения операции кесаревого сечения принял решение о применении другого акушерского приема для ускорения родов. В результате этого новорожденный ребенок получил родовую черепно-мозговую травму, от которой через два месяца умер.

По указанному факту было начато уголовное производство и назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила причинно-следственную связь между действиями медика и смертью младенца.

По результатам расследования врачу было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы сроком до 3 лет, с лишением права занимать соответствующие должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком до 3 лет.