В медицинских заведениях Львовской области лечатся 120 пострадавших на Майдане

В медицинских заведениях Львовской области продолжают лечение 120 пострадавших во время событий на Майдане, 21 человек направлен на лечение за границу.

Об этом сообщил УНИАН председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, материнства и социальной защиты Львовского областного совета Богдан Чечетка.

Он также отметил, что на данное время все учреждения, которые участвуют в областной программе „Диагностика, лечение и реабилитация лиц, пострадавших в результате (во время) Революции Достоинства на 2014–2015 годы”, за счет внутренних резервов в первую очередь финансируют лечение пострадавших с Майдана.

„Потом на основе реестров и актов выполненных работ из областного бюджета медицинским учреждениям будут покрыты те расходы, которые они понесли сейчас на лечение пострадавших на Майдане”, ­ рассказал Чечетка.

Как сообщал УНИАН, Львовский областной совет утвердил областную программу „Диагностика, лечение и реабилитация лиц, пострадавших в результате (во время) Революции Достоинства на 2014–2015 годы”, на которую предусмотрел 1 млн грн.