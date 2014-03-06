Попытки обхитрить весы - следствие сильного стресса

Женщины прибегают к разным уловкам, чтобы убедить себя в том, что они стройнее, чем на самом деле. Как отмечает DNA India, некоторые женщины раздеваются перед тем, как встать на весы. А кто-то даже специально высушивает волосы, пишет Meddaily.ru.

При этом 80% женщин считают, что сидение на диете провоцирует стресс. И почти половина из них признается: именно из-за стресса они бросают диету. Такие данные озвучили активисты кампании Small Steps, посвященной тому, как питаться правильно и вести здоровый образ жизни.

В целом некоторые женщины находятся в настолько сильном стрессе вследствие диеты, что они прибегают к странным тактикам самообмана, констатирует один из организаторов опроса - Ханна Воуз. Самое страшное - взвешивание на весах. При нормальной диете вес не должен уходить быстро, а должен снижаться постепенно. На изменения образа жизни, включая изменение рациона, могут уйти годы.

Между тем психологи Университета Северной Каролины и Университета Техаса выяснили: значительная потеря веса одного из партнеров может привести к краху отношений. Основная причина в том, что похудевший начинает постоянно подталкивать партнера к аналогичным изменениям в жизни.

Обычно это облекается в форму критических замечаний в адрес своей второй половины, проявляется в снижении сексуального интереса, попытках испортить вредные продукты, которые ест партнер. Вкупе это дает негативные изменения в отношениях. Проблемы отмечаются, и когда вторая половина не поддерживает похудевшего.