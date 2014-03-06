В Житомирской области зафиксирован случай заболевания домашних животных бешенством
Домашние собаки контактировали с больной бешенством лисой, которая их покусала
В Житомирской области зарегистрирован случай заболевания домашних животных бешенством.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Вчера, 5 марта, в Управление ГСЧС области поступило сообщение о том, что накануне в селе Вырубы Новоград-Волынского района на территории частного домохозяйства специалисты зарегистрировали случай заболевания домашних животных бешенством.
По экспертным заключением Житомирской областной государственной лаборатории ветеринарной медицины, домашние собаки контактировали с больной бешенством лисой, которая их покусала.
Поэтому всем хозяйственным и домашним животным в селе сделали профилактические прививки.
Больную бешенством лису нашли и уничтожили. Сейчас комиссия Новоград-Волынской районной больницы ветеринарной медицины проводит профилактические мероприятия, чтобы люди не заболели бешенством через домашних животных.