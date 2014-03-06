При Сумском облсовете открыт пункт психологической помощи

При Сумском областном совете открыт пункт психологической помощи, где обеспокоенным событиями в государстве гражданам предлагают бесплатную психологическую помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, пункт психологической помощи открылся в среду, 5 марта.

Согласно сообщению, в штате пункта – 12 волонтеров: психологи, психотерапевты и психиатры. Все – с соответствующим опытом работы.

«Ресурс есть, готовность помогать тоже. Готовы помочь всем, независимо от партийной принадлежности и политических убеждений. Конфиденциальность гарантируется», – отметила координатор проекта Анна Вощинкина.

По информации пресс-службы, в первый день работы в пункт обратились два человека, среди них – непосредственный участник февральских событий на киевском Майдане.

Работает пункт психологической помощи в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в субботу – с 10:00 до 13:00.