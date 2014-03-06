В Киеве 280 работников медцентра получили около 700 тыс. грн задолженности по зарплате

В Киеве благодаря вмешательству прокуратуры 280 работников медицинского центра получили задолженность по заработной плате на сумму около 700 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Соломенского района Киева, по результатам прокурорской проверки было установлено, что на частном предприятии, которое работает в сфере здравоохранения и предоставляет соответствующие услуги, существует задолженность по выплате зарплаты за июль-август 2013 года.

По данному факту прокуратура Соломенского района открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (безосновательная невыплата заработной платы).

В ходе досудебного расследования руководитель медицинского заведения признал свою вину и погасил задолженность перед подчиненными.