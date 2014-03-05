В столице сегодня госпитализировали 19 участников акций

В Киеве сегодня врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 31 участнику массовых акций, из них 19 - госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

«По состоянию на 6:00 5 марта (с начала суток) врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 31 человеку, из них 19 участников акций протеста – госпитализированы», - говорится в сообщении.

Среди причин госпитализации – осложнения от огнестрельных ранений, острые обострения хронических болезней, травмы разного характера, сообщили в профильном департаменте.

В целом с 18 февраля, согласно оперативной информации, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1039 участников массовых мероприятий в центре столицы. Сейчас на лечении в заведениях здравоохранения находится 210 человек.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии 15-03.