Во Львовской области шесть воспитанников детсада попали в инфекционную больницу с отравлением

Во Львовской области шесть воспитанников детского сада попали в инфекционную больницу в связи с отравлением.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, 28 февраля – 3 марта в инфекционное отделение Червоноградской центральной городской больницы с предварительным диагнозами «пищевая токсикоинфекция» и «острый энтероколит», были госпитализированы шесть детей, воспитанников разных групп детского учебного заведения №19 города Червоноград.

Потерпевшим детям в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами.

По состоянию на 5 марта, состояние двух детей – средней тяжести. Ситуация контролируется. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.