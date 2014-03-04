В Запорожской области растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом

Запорожской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом начали закрывать на карантин школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской ОГА, «в связи с ростом числа детей, заболевших гриппом и ОРВИ, в области приостановлен учебно-воспитательный процесс в 7 общеобразовательных учебных заведениях».

По данным ЗОГА, с сегодняшнего дня в Запорожской области, из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся, не работают (закрыты на карантин) СШ №105 в г. Запорожье, Азовская общеобразовательная школа в Розовском районе и 5 общеобразовательных школ в Михайловском районе Запорожской области.

По данным ГУ Госсанэпидслужбы в Запорожской области, в последние недели на территории Запорожской области наблюдается рост показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ: в период с 17 по 24 февраля он составлял 82,5 случая заболевания на 10 тыс. жителей, на прошлой неделе – 87,9 случаев на 10 тыс. населения.

Справка УНИАН, решение о приостановке учебного процесса принимается органами власти на местах в случае, если уровень заболеваемости учащихся превышает 30%.