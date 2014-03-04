В Черкассах городские власти намерены обучать медицинских волонтеров
10:26, 04 марта 2014Новости регионов
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Навыки оказания первой медицинской помощи не будут лишними
Фото: ooo3c.ru
В Черкассах уже на этой неделе городская власть начнет обучать волонтеров по оказанию первой медицинской помощи.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Черкасского горисполкома Олег Стадник, к нему с такой просьбой обратились представители общественности, и департамент пошел на встречу.
По его словам, сейчас подыскивают помещение для проведения курсов и преподавателей для желающих учиться.
Сам Стадник убежден, что навыки оказания первой медицинской помощи не будут лишними и в мирное время.
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