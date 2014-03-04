В Черкассах городские власти намерены обучать медицинских волонтеров

В Черкассах уже на этой неделе городская власть начнет обучать волонтеров по оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Черкасского горисполкома Олег Стадник, к нему с такой просьбой обратились представители общественности, и департамент пошел на встречу.

По его словам, сейчас подыскивают помещение для проведения курсов и преподавателей для желающих учиться.

Сам Стадник убежден, что навыки оказания первой медицинской помощи не будут лишними и в мирное время.