Приобретение БАДов по телефону - неоправданный риск

С начала года в столичную милицию от покупателей БАДов поступило уже 7 заявлений о телефонном мошенничестве.

Как сообщили УНИАН в ГУМВД Украины в г. Киеве, ряд молодых людей при увольнении из фирм по продаже БАДов похищают всю клиентскую базу, а в дальнейшем начинают самостоятельную деятельность, покупают несколько телефонных карточек, из которых осуществляют лишь один звонок. Они звонят по телефону бывшим клиентам, которые покупали БАДы, представляются работниками инспекции по социальной защите населения и, пользуясь психологическими приемами убеждения, рассказывают, что государство выделило дотации для лиц, которые покупали БАДы, однако для того, чтобы получить эти дотации, необходимо перечислить на определенный счет определенные средства. Доверчивые люди, надеясь получить эти средства, перечисляют деньги.

Такие действия злоумышленников подпадают под санкцию ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Работники уголовного розыска столичной милиции осуществляют все возможные мероприятия, чтобы отследить телефонных мошенников.