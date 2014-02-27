В больницах Львова находятся 55 человек с огнестрельными ранениями

На сегодняшний день на стационарном лечении в больнице скорой медицинской помощи и 8-й городской больнице Львова находятся 55 человек с огнестрельными повреждениями разных частей тела. Состояние всех пациентов стабилизировано. Состояние большинства из них средней тяжести, несколько лиц находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

Он отметил, что с декабря 2013 года и до этого времени медицинские заведения города работают в усиленном режиме, а медики Львова ежедневно оказывают помощь пострадавшим на Майдане в Киеве.

«Пациенты, пострадавшие на Майдане, продолжают поступать. Сегодня мы официально зарегистрировали, что в заведения здравоохранения, подчиненные управлению здравоохранения Львовского городского совета, обратилось 138 человек, пострадавших во время последних событий. Из них госпитализировано 86 человек, из которых выписан 31 чел. На сегодняшний день на стационарном лечении в больнице скорой медицинской помощи и 8-й городской больнице находятся 55 чел. с огнестрельными повреждениями разных частей тела (рук, ног, головы). Состояние всех пациентов стабилизировано. Состояние большинства из них средней тяжести, несколько лиц находятся в тяжелом состоянии», - отметил Зуб.

Он также отметил, что «в связи с условиями, в которых работают медицинские заведения города последние три месяца, статистические данные о травмированных неточны. И поэтому, управление здравоохранения Львовского городского совета обращается к гражданам Украины, которые были травмированы во время событий в городе Киеве и получали помощь в медицинских заведениях города Львова: обратитесь в кратчайшие сроки к врачам, которые вас лечили».

«Необходимо предоставить объективные данные о личности. Это нужно для того, чтобы уточнить и откорректировать информацию в медицинской документации. Точная информация в медицинской документации со временем поможет в последующем лечении и реабилитации от полученных травм. Ведь тогда пациенты не всегда указывали, что были травмированы, избиты или ранены на Майдане в период протестных акций. Они говорили, что упали с лестницы, что их избили неизвестные. Сейчас, когда ситуация стабилизировалась, есть неотложная потребность, чтобы все они обратились к своему врачу, и чтобы вся информация о человеке и обстоятельствах получения травмы была приведена в соответствие. Она может понадобиться этому человеку в будущем. Надеемся, что будет суд над теми людьми, которые допустили такое массовое избиение. И тогда все эти данные могут стать доказательной базой для этого», - сказал Владимир Зуб.