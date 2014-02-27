Количество пострадавших на митинге в Крыму возросло до 30, трое - в тяжелом состоянии

Не менее 30 человек обратились в среду к врачам в Симферополе во время и после митинга возле стен крымского парламента, который в этот день так и смог провести внеочередную сессию.

Таковы данные Министерства здравоохранения Крыма.

«По последней информации, сегодня за помощью к медработникам обратилось уже 30 человек, получивших травмы возле Верховного совета АРК. Из них 6 были госпитализированы. Состояние троих из них оценивается медиками как тяжелое, троих — средней степени тяжести», - говорится в пресс-релизе.

Ранее Минздрав сообщал о 7 обратившихся за помощью к врачам.

Кроме того, вероятно, от сердечного приступа умер пенсионер.

Как сообщал УНИАН, в среду возле ВС Крыма прошли два митинга – крымско-татарского меджлиса и активистов партии «Русское единство» и казаков. В целом собрались 10 тысяч человек. Между ними произошли драки. ВС Крыма собирался рассмотреть два вопроса: об общественно-политической ситуации в Крыму и отчет Совмина.

Спикер Крыма Владимир Константинов заявил, что в крымском парламенте не ставят вопрос о выходе Крыма из состава Украины и назвал такую информацию провокацией, чтобы дискредитировать ВС автономии и лишить его легитимности. По его словам, провокация организована и поддержана макеевской командой в крымском правительстве, которая ради сохранения власти готова пожертвовать общественно-политической стабильностью на полуострове.

В ответ Совмин Крыма заявил, что мотивами и главной целью действий небольшой группы депутатов и членов руководства крымского парламента является желание немедленного перераспределения властных полномочий: осуществляется попытка немедленного роспуска действующего правительства автономии и приведение к власти собственных назначенцев.

И спикер Владимир Константинов, и премьер Крыма Анатолий Могилев являются членами Партии регионов.