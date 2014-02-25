В больницах Житомирской области получали медпомощь 46 пострадавших во время акций в Киеве

В больницах Житомира и области за последнюю неделю получали медицинскую помощь 46 человек, пострадавших во время акций протеста в Киеве.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Житомирской ОГА, отметив, что это данные по состоянию на утро 25 февраля.

Согласно сообщению, «за период с 18 по 25 февраля в лечебно-профилактические заведения Житомирской области обратились за медицинской помощью в результате столкновений 46 человек, из них с огнестрельными ранениями - 2 человека".

Из общего количества тех, кто обратился к медикам, - 39 правоохранителей. Из них 11 госпитализировали и пролечили.

Также сообщается, что в столице на протяжении последней недели работали реанимобили из Житомира, укомплектованные при содействии департамента здравоохранения облгосадминистрации необходимым оборудованием и медикаментами для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим.

В Киеве также находились две бригады врачей-добровольцев из Бердичева. С фармацевтических складов области в Киеву направлялись бесплатные лекарства для пострадавших.