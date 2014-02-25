В больницы Киева за сутки госпитализированы 42 участника массовых мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по данным Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 6:00 вторника, 25 февраля, за период с 18 февраля к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 724 участника массовых мероприятий (по состоянию на 24 февраля их было 675 – УНИАН), которые проходят в центре столицы. Госпитализированы 489 человек (по состоянию на 24 февраля их было 447 – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновились противостояния между протестующими и правоохранителями. В районе 9:00 утра 20 февраля начался интенсивный снайперский обстрел протестующих на Майдане. По последним данным Минздрава, погибли 82 человека.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий". Этим постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

24 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в отношении Виктора Януковича возбуждено уголовное дело о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

С 22 февраля ежедневно в центр Киева приходят люди, они несут цветы на улицу Институтскую, на Майдан Незалежности – где было убито больше всего Герои Небесной сотни.

