Из Михайловского монастыря уже вывезли всех раненых

Из Михайловского монастыря на данный момент уже вывезли всех раненых.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время на территории монастыря работает организованный Общественным сектором Евромайдана пункт помощи пострадавшим и их семьям.

В частности, как сообщил УНИАН один из активистов, общественные активисты опекают двух тяжелораненых, которые находятся сегодня на лечении в 17-й больнице Киева. Общественные активисты также собирают помощь для семей активистов, убитых во время последних событий в Киеве.

Также на территории Михайловского монастыря работают пункты отправки активистов Майдана домой. Сейчас этот процесс активизировался, в частности планируется отправить несколько автобусов во Львовскую область.

На территории монастыря открыты также курсы по предоставлению первой медицинской помощи раненым и пострадавшим. Волонтеры положили на землю несколько манекенов, условно пострадавших, и показывают всем желающим, как нужно оказывать первую медицинскую помощь.