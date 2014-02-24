В Украину пытались провезти 2 кг психотропных таблеток

В Черниговской области пограничники изъяли 2 кг психотропных таблеток, которые пытались ввезти в Украину.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговского пограничного отряда.

Согласно сообщению, 22 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Новые Яриловичи" при оформлении на выезд из Украины легкового автомобиля "Toyota", которым управлял 55-летний гражданин Украины, сработали индикаторы профиля рисков в рамках проведения специальных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконному перемещению наркотических веществ. После этого автомобиль перевели с полосы движения "зеленый коридор" в "красный".

Во время совместной углубленной проверки автомобиля погранично-таможенная смотровая группа в багажном отделении салона, под обшивкой, обнаружила два полиэтиленовых пакета с таблетками белого цвета, весом около одного килограмма каждый.

Обнаруженные таблетки изъяты для проведения экспертизы. Предварительно они отнесены к псевдоэфедрину, принадлежащему к нетрадиционным психостимуляторам.

В действиях водителя содержатся признаки преступления, предусмотренного статьей 305 УКУ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Соответствующее сообщение внесено в Единый реестр досудебных расследований.