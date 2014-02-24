Одещина: на программу Здоровье" выделено около 164 млн грн

Одесский областной совет решил выделить 163,965 млн грн целевую программу «Здоровье» на 2014-2018 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, программу «Здоровье» депутаты утвердили на сессии 21 февраля «с целью повышения качества и эффективности медико-санитарной помощи и укрепления здоровья населения».

Ее цель - улучшение демографической ситуации, сохранение и укрепление здоровья населения путем повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи с приоритетным направлением профилактики и лечения хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний.

Финансирование предполагает закупку нового оборудования (диагностического и лечебного) для медицинских учреждений, профилактическую работу среди населения и т. д.