Буковина: милиция сдала кровь для раненых в столкновениях

Как передает корреспондент УНИАН, по словам начальника УМВД генерал-майора милиции Александр Демидова, « буковинская милиция с народом».

«Мы соболезнуем всем семьям погибших и раненым во время столкновений в Киеве. Было решено, что сотрудники управления и я лично сдадим кровь. Таким образом, мы поможем тем, кто в этом нуждается», - сказал Демидов.

Стать донорами согласились и заместители начальника, а также представители всех подразделений милицейского ведомства края. Перед сдачей крови правоохранители зарегистрировались, прошли соответствующие экспресс-анализы на наличие вирусов в организме.

С одного донора забирают в среднем 450 мл крови. Таким образом, черновицкие правоохранители сдали около 45 л крови. Использовать ее будутдля нужд больных во всех лечебных учреждениях области. Если возникнет необходимость, будут доставлять донорскую кровь милиционеров и в Киев, заверили в областном главке милиции.