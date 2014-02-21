Больницы Житомира готовы принимать раненых из Киева

В Житомире мэр города Владимир Дебой поручил медикам обеспечить транспортировку в житомирские больницы тех раненых из Киева, которые в этом нуждаются и которые по определенным причинам не могут получить медицинскую помощь в столице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Согласно сообщению, "мэр Житомира обратился к руководству Житомирского центра экстренной медицинской помощи с призывом обеспечить доставку раненых из Киева в житомирские больницы для оказания необходимой медицинской помощи".

Также отмечается, что Дебой сообщил о готовности городских больниц Житомира принять раненых в Киеве во время массовых акций.

"По поручению городского головы медицинские учреждения Житомира сейчас работают в усиленном режиме и готовы оказать помощь пострадавшим из столицы", - сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.