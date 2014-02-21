В киевских аптеках - дефицит бинтов и медицинских повязок

В столичных магазинах и супермаркетах, по сравнению со вчерашним днем, ажиотаж на продукты питания спадает.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в спальных районах столицы - Дарницком, Деснянском и Оболонском, подавляющее большинство людей не совершает массовых закупок продуктов и хлеба. Таких очередей, которые были замечены вчера, когда в кассы стояли десятки людей, не видно. Хлеб в магазинах в наличии. Также есть в наличии крупы и масло.

В то же время в столичных аптеках сегодня сложно найти, в частности стерильные бинты, вату и медицинские повязки для фиксации. В аптеках объясняют это тем, что вчера был большой спрос на них, а сегодня в аптеки их еще не завезли.