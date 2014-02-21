Кировоградщина: врачи онкодиспансера перечислят деньги для пострадавших в Киеве

Об этом говорится в обращении коллектива, которым располагает УНИАН.

Такое решение было принято единогласно на собрании врачебного коллектива.

В течение сегодняшнего и завтрашнего дней 50 врачей пересчитают по сто гривен каждый. Некоторые решили перечислить больше.

"Мы направляем эту помощь в адрес больницы скорой медицинской помощи в городе Киеве для лечения всех пострадавших, независимо от взглядов и политических убеждений, и призываем коллег других лечебных учреждений поддержать нашу инициативу", - говорится в сообщении.