Кировоградщина: врачи онкодиспансера перечислят деньги для пострадавших в Киеве
19:22, 21 февраля 2014Новости регионов
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Врачи Кировоградского областного онкологического диспансера перечислят однодневную заработную плату на приобретение медикаментов для пострадавших в Киеве
Об этом говорится в обращении коллектива, которым располагает УНИАН.
Такое решение было принято единогласно на собрании врачебного коллектива.
В течение сегодняшнего и завтрашнего дней 50 врачей пересчитают по сто гривен каждый. Некоторые решили перечислить больше.
"Мы направляем эту помощь в адрес больницы скорой медицинской помощи в городе Киеве для лечения всех пострадавших, независимо от взглядов и политических убеждений, и призываем коллег других лечебных учреждений поддержать нашу инициативу", - говорится в сообщении.
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