Врачи «скорой» призывают не препятствовать работе медиков

Врачи «скорой» призывают участников массовых акций не препятствовать работе медиков. Прежде всего, речь идет о блокировании улиц в местах массовых беспорядков, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, врачи скорой медицинской помощи, которые дежурят в местах проведения массовых мероприятий, обращаются к митингующим с просьбой объективно оценивать свое состояние здоровья и обращаться к медикам «скорой» при обстоятельствах, угрожающих жизни.

«Специалисты бригад скорой медицинской помощи оказывают и будут оказывать помощь каждому, кто обращается. В настоящее время пострадавшие во время массовых мероприятий нуждаются в помощи в стационарных медицинских пунктах и поликлинических учреждениях. Медики делают все возможное, чтобы своевременно прибыть и доставить пациентов в больницы. Я призываю участников массовых мероприятий очень ответственно отнестись к работе бригад скорой медицинской помощи. Прошу все стороны конфликта сесть за стол мирных конструктивных переговоров, потому что каждый неосторожный шаг стоит человеческой жизни», – отметил заместитель председателя КГГА Виктор Корж.

Как сообщили в Департаменте охраны здоровья, в связи с активизацией действий участников акций протеста, проходящих в центре столицы, сейчас зафиксировано больше вызовов, поступающих в оперативный диспетчерский Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Однако отработка вызовов бригадами «скорых» сейчас усложнена блокированием проезда по некоторым адресам, в частности, в центре города.

Департамент здравоохранения обращается ко всем, кто сейчас находится в центре города, с настойчивой просьбой не препятствовать работе бригад экстренной медицинской помощи, помня, что каждая минута задержания в предоставлении медпомощи может стоить человеку жизни.

Как сообщал УНИАН, сегодня в правительственном квартале в Киеве возобновились столкновения между протестующими и стражами порядка. Митингующие бросают камни у стражей порядка, те применяют травматические ружья, свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Снайперы стреляют в участников протестов с крыш домов. В Киеве замечены сотни «титушек» с железными палками. Сообщается о десятках раненых с обеих сторон.

Народный депутат Украины Леся Оробец сообщила, что в Доме офицеров в Киеве трое погибших митингующих, еще 7 - при смерти. «Три труппа в доме офицеров. Наших. Еще 7 при смерти. Скорые не пускают!!!!», - пишет депутат в Твиттере.