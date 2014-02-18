В Луганской области выявлен очередной случай заболевания АЧС

В Луганской области зафиксирован 4-й случай заболевания животных африканской чумой свиней, причем на этот раз больное животное было обнаружено в непосредственной близости от областного центра.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации, об этом заявил в понедельник на экстренном заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при ОГА главный госинспектор ветеринарной медицины Луганской области Николай Мартыненко.

По его словам, 16 февраля в 21:00 получен положительный результат на наличие возбудителя АЧС из материала, отобранного от погибшей дикой свиньи, найденной на территории Красноярского лесничества ГП «Луганское лесоохотничье хозяйство».

В настоящее время проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщили в ходе заседания комиссии власти Луганска, уже достигнуты договоренности с рядом мясоперерабатывающих предприятий о приеме свиней от местных жителей на убой. Усилена борьба со стихийными рынками, а также ужесточен санитарный контроль в торговой сети. К этой работе также привлечена милиция.

Кроме того, по всей области усиливается информационно-разъяснительная работа, поскольку человеческий фактор представляет наибольшую опасность при распространении вируса (именно халатность стала причиной занесения заболевания на частное подворье в Краснодонском районе). Усилены меры по изоляции домашнего поголовья свиней. Запрещено перемещение домашних животных по территории региона без соответствующего разрешения ветеринарной службы. В фермерских хозяйствах и вольерах вводится ежедневный ветеринарный осмотр содержащихся там животных и т.п.

Особое внимание участники заседания уделили вопросу депопуляции (отстрела) диких кабанов. На сегодня убито, по различным данным, от 284 до 299 диких животных – при плане до 1 марта полностью завершить эту работу. Такие темпы крайне не устраивают областные власти. Первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Эдуард Лозовский поручил всем профильным службам и ведомствам региона усилить работу в этом направлении, а местным властям – оказать всестороннюю помощь в этом деле.

«Что касается материальной стороны вопроса – то для разрешения ситуации правительство открыло резервный фонд, для получения средств из него нужно лишь оформить соответствующие документы», – подчеркнул Лозовский.

Как сообщал УНИАН, 30 января в частном хозяйстве в селе Давыдо-Никольское Луганской области была зафиксирована гибель животного от АЧС. В связи с выявлением вируса АЧС в селе было уничтожено и сожжено 212 свиней.

До этого, 6 января и 17 января, вирус АСЧ был выявлен в Станично-Луганском и Беловодском районах Луганской области. Вирус в обоих случаях был диагностирован в тушке дикого кабана. Из-за АЧС запрет на ввоз свиней и свинины из Луганской, Донецкой и Харьковской областей ввела Россия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает.