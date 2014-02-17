В Черкасской области в реанимации умер ученик, которого привезли в больницу из школы
13:51, 17 февраля 2014Новости регионов
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В реанимации Каменской центральной районной больницы Черкасской области 13 февраля умер 12-летний ученик, которого доставили в больницу из местной школы без сознания.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД в Черкасской области, 13 февраля в Каменский райотдел милиции от дежурного врача райбольницы поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении больницы умер ученик 8-го класса местной школы.
Находясь в учебном заведении, мальчик потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение.
Следственным отделом Каменского райотдела милиции ведомости внесены в Единый реестр. Продолжается досудебное расследование.
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