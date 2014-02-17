В Черкасской области в реанимации умер ученик, которого привезли в больницу из школы

В реанимации Каменской центральной районной больницы Черкасской области 13 февраля умер 12-летний ученик, которого доставили в больницу из местной школы без сознания.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД в Черкасской области, 13 февраля в Каменский райотдел милиции от дежурного врача райбольницы поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении больницы умер ученик 8-го класса местной школы.

Находясь в учебном заведении, мальчик потерял сознание и был доставлен в медицинское учреждение.

Следственным отделом Каменского райотдела милиции ведомости внесены в Единый реестр. Продолжается досудебное расследование.